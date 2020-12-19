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    Kırıkkale'de 1 ton kaçak tütün yakalandı

    Kırıkkale'de KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.12.2020 - 07:13
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    Kırıkkale'de 1 ton kaçak tütün yakalandı

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 43 ilin geçiş güzergahında şüpheli olarak durdurulan bir panelvan minibüste, 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 20 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

    ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

    Kırıkkale de 1 ton kaçak tütün yakalandı #1

    Kırıkkale de 1 ton kaçak tütün yakalandı #2

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