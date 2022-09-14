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    Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

    Kırıkkale'de hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • 14.09.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 17:43
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    Kırıkkale'de 123 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir haftalık teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlü Ş.D'nin (19) evine operasyon düzenledi.

    Evinde yakalandı

    Çoğunluğu "hırsızlık" olmak üzere, "uyuşturucu kullanmak", "cinsel tacizde bulunmak" ve "yağma" gibi 123 suçtan kaydı bulunan Ş.D, evinde yakalandı.

    AA'nın haberine göre hakkında, "hırsızlık" suçundan 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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