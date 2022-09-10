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    Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
    • 10.09.2022 - 01:02
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    Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik sürdürülen saha ve risk analizi çalışmaları neticesinde A.E.'nin (37) kullandığı tankeri, Kırıkkale-Samsun kara yolunda durdurdu.

    25 bin 140 litre kaçak akaryakıt

    İHA'nın haberine göre, yapılan ölçümde tankerdeki yağ karışımlı 25 bin 140 litre yakıtın kaçak olduğu belirlendi.

    Kırıkkale de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #1

    Adli işlem başlatıldı

    Gözaltına alınan sürücü A.E. hakkında "petrol piyasası kanunu" ve "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Tanker ise muhafaza altına alındı.

    Kırıkkale de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #2

    Kırıkkale de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi #3


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