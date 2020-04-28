Kırıkkale'de 3 kadın iş yerinden deterjan çaldı

Bir iş yerinden deterjan çalan kadınların görüntüleri güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda temizlik ürünlerinin satıldığı iş yerine 3 kadın girdi.

Kadınlardan şüphelenen iş yeri sahibi Halil İbrahim Soyalp, kadınlar ayrıldıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KADINLAR DETERJAN ÇALDI

Görüntülerde kadınlardan birinin kendisini oyalarken diğer ikisinin deterjan çaldığını fark eden Soyalp, polise durumu bildirdi.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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