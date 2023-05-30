Kırıkkale'de AK Parti İlçe Teşkilatı binasına saldırı yapıldı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı binasının cam ve tabelası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı.

İHA

Kırıkkale'nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saat 08.30 sularında 20-25 yaşlarında bir kişi, AK Parti İlçe Teşkilatı binası önüne geldi.

Tabela ve camları taşlarla kırdı

Önce seçim için asılan bayrakları yerinden söken saldırgan, daha sonra taşlarla parti binasının tabela ve camlarını kırdı.

"Bunlara gıcığım, o yüzden yapıyorum"

Şahıs iddiaya göre çevredeki vatandaşlara da, "Kimseyle derdim yok, gıcığım ben bunlara, o yüzden yapıyorum" dedi.

Şahıs gözaltında

Konuyla ilgili yapılan inceleme sonucu güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.