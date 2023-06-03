Kırıkkale'de alkollü şahıs evinde yangın çıkardı Kırıkkale'de alkollü şahsın mutfakta çıkardığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, köye giderken unuttuğu telefonunu almak için geri dönen baba, evini yanarken izledi..

İHA

Köye giderken unuttuğu telefonunu almak için geri dönen şahıs gördüğü manzara karşısında şoke oldu...

Akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Kurtuluş Mahallesi 737'inci Sokak üzerindeki apartmanda meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, 4 katlı apartmanın ikinci katındaki mutfak bölümünde bulunan ankastre ocağı yakmaya çalıştığı sırada yangına sebep oldu.

Mutfağın tamamı yandı

Alevler kısa sürede mutfağın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangın sırasında da alkollü vatandaşın evden ayrılarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise yangının çıktığı apartmanın önünde bekleyerek ekiplerin müdahale anını izledi.

"Telefonu unuttum, geri geldim. Baktım ki ev yanıyor"

Alkollü vatandaşın babası Necati Akıncı, evinde unuttuğu telefonunu almak için köy yolundan geri döndüğünü belirterek, "Telefonu unuttum, evden almak için geri geldim. Baktım ki ev yanıyor" dedi.

Eve girdiklerinde yangının devam ettiğini belirten itfaiye eri Ümit Bozbıyık, "İçeri girdiğimizde yangın devam ediyordu ankastrede. Su ile müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdük diğer odaları da yanmaktan kurtardık" diye konuştu.

"İyi ki evde kimse yokmuş"

Evin yandığını görür görmez itfaiyeyi aradığını anlatan mahalle sakini Cihan Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: