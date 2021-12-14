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    Kırıkkale'de alkollü sürücü reklam tabelasına daldı

    Yahşihan ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, reklam tabelasına çarptı. Gerçekleşen kaza sonucunda yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 06:43
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    Kırıkkale'de alkollü sürücü reklam tabelasına daldı

    Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alkollü sürücü etrafa dehşet saçtı.

    KALDIRIMDAKİ REKLAM TABELASINA ÇARPTI

    H.D. idaresindeki 34 TY 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki reklam tabelasına çarptı.

    Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

    KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTUMA AÇILDI

    Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.D'nin alkollü olduğu tespit edildi.

    Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de alkollü sürücü reklam tabelasına daldı #1

    Kırıkkale de alkollü sürücü reklam tabelasına daldı #2

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