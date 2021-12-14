Kırıkkale'de alkollü sürücü reklam tabelasına daldı
Yahşihan ilçesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, reklam tabelasına çarptı. Gerçekleşen kaza sonucunda yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İHA
- 14.12.2021 - 06:43
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde alkollü sürücü etrafa dehşet saçtı.
KALDIRIMDAKİ REKLAM TABELASINA ÇARPTI
H.D. idaresindeki 34 TY 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki reklam tabelasına çarptı.
Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTUMA AÇILDI
Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.D'nin alkollü olduğu tespit edildi.
Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.