Kırıkkale'de alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı: 2 yaralı Kırıkkale'de alkollü sürücü, otomobili ile önce park halindeki araca ardından da iş yerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

İHA Kırıkkale'de E.Z. idaresindeki 16 BAL 23 plakalı otomobil, gece yarısı İstiklal Caddesi'nde park halinde duran Gökhan Toyran'a ait 71 ACE 527 plakalı otomobile ardından da iş yerine çarparak durabildi. İki kişi ağır yaralandı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü E.Z. (35) ile yanında yolcu olarak bulunan R.E. (31) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansa taşındı. Ağır yaralı 2 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. "Aracıma çarparak ilerideki dükkana çarptı" Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Park halindeki otomobiline zarar verildiğini belirten Gökhan Toyran, "Kaza anından ben balkondaydım. Aracıma çarparak ilerideki dükkana çarptı" dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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