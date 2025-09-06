Kırıkkale’de apartman çatısında yangın paniği

Kırıkkale’de Hüseyin Kahya Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde, 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personelinin yoğun çabası çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.

"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNİ TAM OLARAK BELİRLEYEMEDİK"

İtfaiye eri Emrah Elitok, "Yangının çıkış sebebini tam olarak belirleyemedik. En kısa zamanda müdahale ederek çevreye sıçramadan kontrol altına aldık. Yaklaşık 10 dakika içerisinde alevleri tamamen söndürdük, ayrıca köpük de kullandık" dedi.

Apartman sakini Eyüp Arslan ise, "Çatından sesler geldi. Çatıda yangın olduğunu binadaki abla gördü, koşarak gelip haber verdi. Çocukları çıkarttık, evde şu an kimse yok. İtfaiye hemen geldi, söndürdü, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.