Dolar
6.8366
-0.0847%
Euro
7.702
-0.1296%
Altın
1728.03
0.0909%
Borsa
110939.66
1.263%
G. Altın
379.535
-0.2019%
Bitcoin
65097.14
-0.1232%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Kırıkkale'de asker uğurlaması: 14 ev karantinada

    Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, asker uğurlamasına katılan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.
    • DHA
    • 17.06.2020 - 02:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kırıkkale'de asker uğurlaması: 14 ev karantinada

     

    İzmir'den, Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen bir kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri, bu  kişinin temasta bulunduğu ve asker uğurlamasında bulunanları tespit etti.

    14 EV KARANTİNAYA ALINDI

    Yapılan çalışma  kapsamında, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Zafer Mahallesi Şehit Alpaslan Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan 14 evde, ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.

    Asker uğurlamasına katılan kişide koronavirüs çıktı, 14 ev karantinaya alındı -1

    SOKAK BOYU GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

    Karar üzerine ilçenin giriş-çıkışlarını kontrol altına alan ekipler, sokak boyu da güvenlik şeridi çekti. Karantinadaki vatandaşların kontrolleri, sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

    Asker uğurlamasına katılan kişide koronavirüs çıktı, 14 ev karantinaya alındı -4

    Görüş Bildir