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    Kırıkkale'de bahçeleri ve yolları su bastı

    Kırıkkale'de aniden kuvvetli yağış etkili olurken, merkeze bağlı Ahılı köyündeki dere taştı, yollar ve bahçeler sular altında kaldı.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 17:55
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    Kırıkkale'de bahçeleri ve yolları su bastı

    Kırıkkale'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak, merkeze 25 kilometre uzaklıktan bulunan Ahılı köyündeki derenin taşmasına neden oldu.

    BAHÇELERİ VE YOLLARI SU BASTI

    Taşkınla meyve ve sebze ekili bahçeler ile yolları su bastı. İhbar üzerine köye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

    "KOMŞULARIMIZIN BÜYÜK ZARARI VAR"

    Köy halkından Cengiz Ölmez, sağanak sonrası bahçelerin sular altında kaldığını söyleyerek, "Komşularımızın, hemşehrilerimizin çok büyük zararı var." dedi.

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