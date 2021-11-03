Euro
11.1321
0.08%
Dolar
9.6118
0.1%
Altın
552.11
0.01%
Borsa
1.533
-0.21%
Bitcoin
602.012
3.12%
BTXN Coin
25.75
-4.91%
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Kırıkkale'de bankadan bozdurduğu çek sahte çıkan kişi, gözaltına alındı

    Kırıkkale'de bir şahıs, bankadan tahsil etmek istediği 130 bin liralık çeklerin sahte çıktı.
    • İHA
    • 03.11.2021 - 00:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de bankadan bozdurduğu çek sahte çıkan kişi, gözaltına alındı

    Kırıkkale'de C.G. isimli şahıs, özel bir banka şubesinden 130 bin liralık çeki tahsil etmek istedi.

    ÇEKLER SAHTE ÇIKTI

    Banka görevlilerince, 65 biner liralık 2 adet çekin sahte olduğu tespit edildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Güvenlik, şüpheli şahıs C.G’nin bankadan ayrılmasına izin vermedi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, gözaltına alınan C.G. sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

    C.G, KOM şubesindeki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Sahte olan çekleri ise başka bir şahıstan aldığı öğrenildi.

    Kırıkkale de bankadan bozdurduğu çek sahte çıkan kişi, gözaltına alındı #1

    Kırıkkale de bankadan bozdurduğu çek sahte çıkan kişi, gözaltına alındı #2

    Kırıkkale de bankadan bozdurduğu çek sahte çıkan kişi, gözaltına alındı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir