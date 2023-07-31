Kırıkkale'de bin 760 rakımlı zirvede orman yangını için ekipler teyakkuzda Bölgedeki Dinek Dağı'ndaki gözetleme kulesinde görev yapan personeller, orman yangınlarına karşı 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

İHA

Yurdun farklı noktalarından yükselen dumanlar, büyük endişeye yol açtı.

Öyle ki Çanakkale ve İzmir'in Kemer ilçesindeki yangın günlerce sürdü.

Bunun üzerine ekipler yurt genelinde teyakkuza geçti. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, beş ilin kesişme noktasında yer alan bin 760 rakımlı yangın gözetleme kulesinde görev yapan personel, gözünü ormanlardan ayırmıyor.

En küçük duman fark ediliyor

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dinek Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'ndeki görevliler, dürbünle ormanlık alanda gördükleri en küçük dumanı merkeze bildiriyor.

Telsizden ihbarı alan ekipler, hızlı şekilde araçlarla çıkış yaparak yaklaşık 10 dakika içerisinde bölgeye ulaşıyor, yangını kısa sürede kontrol altına alıyor.

5 kent güvende

Ankara, Çankırı, Çorum, Kırşehir ve Yozgat illerinin sınırlarındaki ormanlık bölgeler de muhtemel yangınlara karşı 24 saat esasına göre gözetleniyor.

Ekipler, ormanlık alanlarda araçlarla devriye atıyor.

"24 saat aralıksız gözetleme yapıyoruz"

Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ertan Yeşilyurt, Dinek Dağı'nda orman yangınlarına karşı 24 saat esasına göre gözetleme yaptıklarını söyledi.

Dinek Dağı yangın gözetleme kulesinde görevli olduğundan bahseden Yeşilyurt, "Burası bin 760 rakımlı Kırıkkale'nin en yüksek noktası. Ormanlarda çıkabilecek yangınları haber vermekle görevliyiz. İki arkadaşım ile beraber 24 saat aralıksız gözetleme yapıyoruz. Herhangi bir duman görüldüğünde merkeze bilgi verip yangına ilk müdahale arazözünü hareket ettiriyoruz." dedi.