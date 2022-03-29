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    Kırıkkale'de bir hırsız, soyduğu evin ev sahibini darbetti

    Kırıkkale'de girdiği evi soyan hırsız, karşılaştığı ev sahibini darbederek kaçtı.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 00:29
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    Kırıkkale'de bir hırsız, soyduğu evin ev sahibini darbetti

    Saat 21.00 sıralarında Kırıkkale'nin Etiler Mahallesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık yapmak için 1138 Sokakta bulunan Muhammet Karakurt'a (33) ait müstakil eve girdi.

    Evdeki ziynet eşyalarını çalan hırsız, ev sahibi Karakurt'un eve girdiğini fark edince kendini gizledi. Eve girdiği sırada Karakurt'un başına vuran hırsız, çaldığı ziynet eşyalarıyla kaçarak kayıplara karıştı.

    HIRSIZ TARAFINDAN DARBEDİLDİ

    Aldığı darbe sonucu bir süre kendine gelemeyen Karakurt, komşusunu arayarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karakurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Karakurt'un daha önceden de evine ve aracına  hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenildi.

    Kırıkkale de bir hırsız, soyduğu evin ev sahibini darbetti #1

    Kırıkkale de bir hırsız, soyduğu evin ev sahibini darbetti #2

    Kırıkkale de bir hırsız, soyduğu evin ev sahibini darbetti #3

    Kırıkkale de bir hırsız, soyduğu evin ev sahibini darbetti #4

    Kırıkkale de bir hırsız, soyduğu evin ev sahibini darbetti #5


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