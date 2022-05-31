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    Kırıkkale'de bir otobüsün bagajından 12 ruhsatsız tabanca çıktı

    Kırıkkale'de şehirler arası yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada, ruhsatsız 12 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 31.05.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 17:45
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    Kırıkkale'de bir otobüsün bagajından 12 ruhsatsız tabanca çıktı

    Tokat'tan Çanakkale'ye yolcu taşıyan M.Ç. idaresindeki 60 EU 300 plakalı yolcu otobüsünde şüpheli paket taşındığı yönünde ihbarda bulunuldu.

    12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi

    Delice İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekiplerince, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurulan otobüste arama yapıldı.

    Bagaj bölümünde bulunan koli içerisinde ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve 12 boş şarjör ele geçirildi.

    Şüpheliler serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü M.Ç. ile muavinler S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Kırıkkale de bir otobüsün bagajından 12 ruhsatsız tabanca çıktı #1

    Kırıkkale de bir otobüsün bagajından 12 ruhsatsız tabanca çıktı #2


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