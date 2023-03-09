Kırıkkale'de bir sürücü navigasyonu ayarlarken otomobili ile takla attı seyir halindeyken telefonun navigasyon uygulamasını ayarlamaya çalıştığı esnada dikkati dağılan sağlık görevlisi sürücü, otomobilinin şarampole devrilmesi neticesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kırıkkale'de bir sürücünün bir anlık dikkatsizliği, kazaya neden oldu..

Gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir Kara Yolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana gelen olayda, Ankara'dan Bitlis'e seyreden sağlık görevlisi A.B., telefonundaki navigasyon uygulamasını ayarlamaya çalıştığı esnada dikkati dağılarak 06 CGZ 233 plakalı otomobili ile kaza yaptı.



Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı



Şarampole devrilen otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu, sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince, ambulansta tedavi gören sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

Kolluk kuvvetlerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından da otomobil, ahtapot çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.