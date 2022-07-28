Petrol
102.98
0.68%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2544
0.00%
Bitcoin
417.355
8.92%
BTXN Coin
10.39
8.22%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Kırıkkale'de defnedilen şehidin babasını Vali teselli etti

    Kırıkkale'de defnedilen şehidin babasını Vali teselli etti

    26 Temmuz'da terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
    • 28.07.2022 - 02:56
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 03:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından 26 Temmuz günü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’deki bir üssüne saldırı düzenlendi.

    Açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal’ın (24) naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

    Memleketinde toprağa verildi

    24 yaşındaki şehit Otal’ın naaşı ikindi vakti, hastane morgundan alınarak cenaze namazı için Keskin ilçesindeki Çarşı Camii’ne getirildi.

    İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Otal, Gündoğdu Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

    Kırıkkale'de defnedilen şehidin babasını Vali teselli etti - Video

    Kırıkkale de defnedilen şehidin babasını Vali teselli etti #1

    "Devletimiz şehidimizin intikamını aldı"

    Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, mezarlıkta düzenlenen törende şehit Otal'ın babası Suat ve annesi Arzu Otal'a törende Türk bayrağı verdi.

    Tekbıyıkoğlu, şehit babasını "Devletimiz hemen akabinde şehidimizin intikamını aldı. Hepsi imha edildi" diyerek teselli etmeye çalıştı.

    Kırıkkale de defnedilen şehidin babasını Vali teselli etti #2

    "Bu bayrak için, vatan için şehit oldu"

    Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş da "Bu bayrak için bu vatanımız için şehit oldu. Allah ondan razı olsun. Sonsuza kadar biz bu topraklarda yaşayacağız. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

    İHA'nın haberine göre cenaze törenine; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MHP Milletvekili Halil Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Kırıkkale de defnedilen şehidin babasını Vali teselli etti #3

    Kırıkkale de defnedilen şehidin babasını Vali teselli etti #4


    İlginizi Çekebilir

    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı
    Kralspor

    Dinamo Kiev'in golü sonrası Fenerbahçe taraftarından 'Vladimir Putin' tezahüratı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Trabzonspor, Yunus Mallı ile yollarını ayırdı
    Transfer dosyası

    Trabzonspor, Yunus Mallı ile yollarını ayırdı

    Görüş Bildir