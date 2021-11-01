Euro
11.0837
-0.27%
Dolar
9.5898
0%
Altın
549.88
-0.03%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
589.817
-1.13%
BTXN Coin
26.69
2.14%
13ºC
İstanbul
Yağmur 13 C

    Kırıkkale'de emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı

    Ankara D-765 karayolu üzerinde emniyet şeridinden giden bir otomobil, akaryakıt istasyonuna giren tıra çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 03:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı

    Kırıkkale'nin, Ankara D-765 karayolu üzerinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

    Emniyet şeridi üzerinden seyreden Mert Mustafa G. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Bekir Ö'nün kullandığı tırın kupasına çarptı.

    Kırıkkale de emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı #1

    OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Otomobil, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek hurda yığınına döndü. Otomobil sürücüsü Mert Mustafa G. ile yolculardan Muhammed Niyazi D. ve Yiğit K. ağır yaralandı. Tır sürücüsü Bekir Ö. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

    Kırıkkale de emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı #2

    YARALILAR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

    112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, otomobildeki yaralılar sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kırıkkale'de emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı VİDEO

    Kırıkkale de emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı #3

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Tedavi altına alınan yaralıların üçünün de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Mert Mustafa G'nin de 1.93 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
    Kazada yaralanan Muhammed Niyazi D., Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu belirtildi.

    Tır ve otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

    Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir