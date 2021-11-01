Kırıkkale'de emniyet şeridini kullanan alkollü sürücü tıra çarptı

Ankara D-765 karayolu üzerinde emniyet şeridinden giden bir otomobil, akaryakıt istasyonuna giren tıra çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kırıkkale'nin, Ankara D-765 karayolu üzerinde kan donduran bir kaza meydana geldi.

Emniyet şeridi üzerinden seyreden Mert Mustafa G. idaresindeki otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Bekir Ö'nün kullandığı tırın kupasına çarptı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenerek hurda yığınına döndü. Otomobil sürücüsü Mert Mustafa G. ile yolculardan Muhammed Niyazi D. ve Yiğit K. ağır yaralandı. Tır sürücüsü Bekir Ö. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

YARALILAR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, otomobildeki yaralılar sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavi altına alınan yaralıların üçünün de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sürücü Mert Mustafa G'nin de 1.93 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazada yaralanan Muhammed Niyazi D., Siirt Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu belirtildi.

Tır ve otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.