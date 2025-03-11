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Kırıkkale'de ev yangını: 1'i itfaiye eri, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de ev yangını: 1'i itfaiye eri, 2 kişi hastaneye kaldırıldı Kırıkkale’de tek katlı bir müstakil evde sobadan çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ile 67 yaşındaki vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.