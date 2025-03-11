Kırıkkale'de ev yangını: 1'i itfaiye eri, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İHA
Kırıkkale’de Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'ta, Ömer Bulduk’a ait müstakil evde kömür sobasından yangın çıktı.
YANGIN KONTORL ALTINDA
Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri C.E.A. ile dumandan etkilenen 67 yaşındaki Bulduk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Ardından her iki kişi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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