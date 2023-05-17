Kırıkkale'de fırtına nedeniyle TOKİ şantiyesinin yemekhane binası yıkıldı

AA
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası fırtına çıktı.
Fırtına nedeniyle Halim Şenses Mahallesi'nde inşası devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şantiyesinde bulunan yemekhane yıkıldı.
Yemekhanenin bazı parçaları çevreye savruldu.
Yemekhane sorumlusu Erdal Bayrak, akşam saatlerinde fırtına ve sağanağın etkili olduğunu söyledi.
Bu esnada yemekhane içerisinde bulunduğunu anlatan Bayrak, "Deprem gibi oynamaya başlayınca duvarları tutmaya başladım. Baktık saçlar üzerimize yıkılmaya başlayınca dışarı çıktık" dedi.
Öte yandan ilçede bazı binaların çatılarındaki kiremitler de çevreye savruldu.