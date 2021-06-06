Kırıkkale'de horoz dövüştüren 69 kişiye 431 bin 250 lira cezası

Kırıkkale'de horoz dövüştüren 69 kişiye 431 bin 250 lira cezası

Kırıkkale'de dernek binasında horoz dövüştürdükleri ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 69 şüpheliye 431 bin 250 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de Eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

HOROZ DÖVÜŞTÜRENLER SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştüren kişiler suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine, polis dernektekilere biber gazıyla müdahale etti.

431 BİN 250 LİRA CEZA KESİLDİ

Söz konusu alanda bulunan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal etmekten toplam 431 bin 250 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 20 horozun sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de horoz dövüştüren 69 kişiye 431 bin 250 lira cezası VİDEO