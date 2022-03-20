Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
616.137
0.00%
BTXN Coin
39.39
-0.25%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

    Kırıkkale'de refüje çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada itfaiye ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 00:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

    Gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Ali K. (42) idaresindeki 71 DA 794 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarptı.

    OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE KURTARILDI

    Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobil ise hurdaya döndü.
    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    DURUMU AĞIR OLAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık görevlileri tarafından da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #1

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #2

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #3

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #4

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #5

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #6

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #7

    Kırıkkale de hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı #8


    İlginizi Çekebilir

    Rize’de aç kalan ayılar, 42 kovana zarar verdi
    İç Haber

    Rize’de aç kalan ayılar, 42 kovana zarar verdi

    İstanbul'da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama
    3. Sayfa

    İstanbul'da organ çetesine operasyon: 3 tutuklama

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir