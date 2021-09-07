Kırıkkale’de iki gencin acı ölümü: Koronavirüse yenildiler

Kırıkkale’de iki gencin acı ölümü: Koronavirüse yenildiler

Koronavirüs tedavisi gören 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan, tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti. Gençler, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İKİ GENCE GÖZYAŞLARI ARASINDA VEDA

16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.