Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı.

Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü H.Ö. ile aynı araçta bulunan D.Ö., F.Ö. ve H.E.T. yaralandı.

Ekipler olay yerine geldi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Araçlar çekiciyle kaldırıldı

İHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından iki araçta, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.



