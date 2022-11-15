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    Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
    • 15.11.2022 - 01:02
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    Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde aynı yönde seyreden iki otomobil çarpıştı.

    Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü H.Ö. ile aynı araçta bulunan D.Ö., F.Ö. ve H.E.T. yaralandı.

    Ekipler olay yerine geldi

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kırıkkale de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı #1

    Araçlar çekiciyle kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından iki araçta, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

    Kırıkkale de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı #2


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