Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Kırıkkale'de kontrolsüz şekilde kavşaktan çıkış yapan otomobil ile bulvar yolunda seyreden başka bir otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Kırıkkale'de kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkış yapan M.G.'nin kullandığı 34 CEU 783 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyreden E.Y. idaresindeki 07 TCJ 82 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü M.G. (20) ile diğer otomobilde bulunan aynı aileden S.Y. (29), B.Y. (16) ve A.Y. (14) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ayak kemiği kırıldı

Tedavi altına alınan yaralılardan 16 yaşındaki B.Y.'nin ayak kemiğinin kırıldığı, diğer 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)