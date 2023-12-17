Kırıkkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

İHA

Kırıkkale'de gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda, G.Ç. idaresindeki 66 KP 833 plakalı otomobil ile O.N.'nin kullandığı 71 ACC 113 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralananlar tedavi altında

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile yolculardan E.K. (7), B.E.Ç. (10), İ.K. (17), F.Ç. (44) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 9 kişi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri yok

Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araçta çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)