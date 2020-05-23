Kırıkkale'de iki sağlık çalışanına şiddet

Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli iki araştırma görevlisi, eşini muayeneye getiren kişi tarafından tekme tokat darbedildi.

Koronavirüs salgınında gece gündüz demeden tüm zorluklara rağmen çalışmalarına devam eden ve salgın sebebiyle meslektaşlarını kaybeden sağlık çalışanlarına şiddet son bulmuyor.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Ebubekir Yılmaz ile Simge Katrancı, hamile bir kadının kocası tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi.

Yaşanan olayın ardından iki sağlık çalışanı, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

VİRÜSÜ YENEN DOKTORA DARP

Yaşadığı olayı anlatan ve çok kısa süre önce koronavirüsü yendiğini belirten Ebubekir Yılmaz, “Biz hekimler olarak diğer sağlık çalışanları olarak Covid döneminde olabildiğince yoğun şartlar altında çalışmamıza rağmen bu şekilde hem şiddet hem hakaret hem de darba maruz kalmak, hem bizi hem de sağlık çalışanlarını derinden etkiledi.” dedi.

"ÜZÜNTÜLERİNİ DOKTORLARDAN ÇIKARMAMALILAR"

Daha önce de şiddete maruz kaldığını söyleyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Çok üzücü bir olay yaşadığımız. Hastaya yaptığımız gerekli olan muayeneleri tedavileri usulüne uygun yaptık. Hastamız bir kadındı. Hastamızın eşi olaydan dolayı üzülebilir ama üzüntüsünü doktorları darbederek çıkartmaması gerekiyor.





"BENİM ELİM KIRILDI, SERBEST KALDI"

Bunlara yaptırım olması gerekiyor. 7 ay önce benim elim kırıldı. Suçlu yine hasta ve hasta yakınları. Suçu sabit görüldü ama tekrar denetim serbestlikle çıkarıldı. Yine hasta yakını şu anda serbest bırakıldı. Yine biz bu şekilde darplara maruz kalarak görevimizi zor şartlar altında yapmaya devam ediyoruz. Şikayette bulundum.”





"ARAYA GİREN ARKADAŞIMI DA YUMRUKLADI"

Hastanın aynı bölümde diğer arkadaşları tarafından tedavisinin sürdüğünü ve bakımlarının darp olayına rağmen asla aksatılmadığını beliten Yılmaz, “Şu an kolumda morarmalar var. Kaşımda ayrılmalar var. Burnumdan da kan geldi. Bunların hepsinin pansumanını tedavilerini yaptılar. Şu anda istirahat edeceğiz. Karşı taraftan da bu şekilde şikayetçi olduk. Aynı zamanda arkadaşım araya giriyor ona da tekme yumruk atıyor.





"YARGILAMA TALEP EDECEĞİZ"

Bunun yargılanmasını takip edeceğiz. Buradan tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza da diyorum kendi önlemlerimizi kendimiz alacağız. Yani şu şartlar altında doktor olarak hastaları korkarak muayene etmek şu dönemdeki bizim artık zorunda kaldığımız şeylerden birisi. Hastayı yine biz mağdur durumda bırakmıyoruz. Yine aynı şekilde tedavisini yapıyoruz. Ancak bunu hasta ve hasta yakını anlayamıyor."





"KORONAYI YENDİK ANCAK ŞİDDETİ YENEMEDİK"

Koronavirüsten dolayı 2 hafta önce tedavi gördüğünü anlatan Yılmaz, “Bu dönemde yoğun bir şekilde Covid döneminde çalışan arkadaşlarımız tedavi gördü. Arkasından yine ben yüksek derece ateş ile bundan 2 hafta önce Covid’ten dolayı enfeksiyon servisinde yattım. Tedavi gördüm. Yeni taburcu oldum. Bu şekilde hem yoğun hem de hastalıkla çalışmaya devam ederken bu şiddet bu darp bizim mesleki şevkimizi kırmaktadır. Koronayı yendik ancak şiddeti yenemedik. Sağlıkta şiddete hatta kadında şiddete, doktorda şiddete, bunların hiç birinin önüne geçemedik. Umarım halkımız bilinçlenir.” ifadelerini kullandı.

"SUÇLAMALARDA BULUNUP SALDIRDI"

Araştırma Görevlisi Simge Katrancı ise “Bizim hasta ya da hasta yakını ile herhangi bir husumetimizin olmamasına rağmen 2 tane sezaryenimiz vardı. O hastalarımızın kontrollerini yaparken bir anda kendisi bize doğru hitapta bulunarak aslında hiçbir şekilde bir bağlantımız bulunmadığı halde Bekir ağabeye suçlamalarda bulunarak bize saldırdı. Olay bu şekilde cereyan etti” diye konuştu.