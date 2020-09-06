Evinin penceresindeki korkuluğa kafası sıkışan 5 yaşındaki Yaşar'ın yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan 5 yaşındaki Yaşar Köse'nin kafası demir korkuluğa sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Ailesi minik Yaşar'ı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede Yaşar'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Köse ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kırıkkale'de kafası korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı VİDEO