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    Kırıkkale'de kafası korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

    Evinin penceresindeki korkuluğa kafası sıkışan 5 yaşındaki Yaşar'ın yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 06.09.2020 - 14:44
    • Güncelleme : 06.09.2020 - 14:44
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    Kırıkkale'de kafası korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

    Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde evlerinin penceresinde oyun oynayan 5 yaşındaki Yaşar Köse'nin kafası demir korkuluğa sıkıştı.

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Ailesi minik Yaşar'ı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede Yaşar'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Köse ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Kırıkkale'de kafası korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı VİDEO

    Kırıkkale de kafası korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #1

    Kırıkkale de kafası korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı #2

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