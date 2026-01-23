Kırıkkale'de kamyonet zincirleme kazaya neden oldu

- Kırıkkale'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet, 3 araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.
- Kamyonet sürücüsü E.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Kaza anı bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kırıkkale'de Çorum kara yolunun 66. kilometresinde E.A. (32) yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 3 araca çarptı.
Kamyonet sürücüsü E.A., kazada yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Kazanın meydana geldiği anlar bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde kamyonetin kaygan zeminde kontrolden çıkarak araçlara çarpması yer aldı.