Kırıkkale'de karşı şeride geçen otomobil metrelerce sürüklendi: 2 ağır yaralı Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir otomobil, demir bariyerleri aşarak karşı şeride geçip yaklaşık 130 metre sürüklendi. Kazada, iki kişi ağır yaralandı.

İHA

Kırıkkale çevre yolunda gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AJ 7000 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyeri aştı.

Karşı şeride geçen araç, metrelerce sürüklenerek hurda yığınına döndü. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU AĞIR

Yaralı sürücü ve yolcu Z.Z., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaza alanında yol güvenliğini sağladı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)