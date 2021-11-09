Kırıkkale’de kaza yapan lüks araç kullanılamaz hale geldi
Delice ilçesinde lüks araç, seyir halindeki kamyonet ve otomobile çarpması sonucunda kullanılamaz hale geldi. Gerçekleşen kaza sonrasında aracın sürücüsü ağır yaralandı.
- İHA
- 09.11.2021 - 02:07
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Ramazan Ş. idaresindeki 06 EF 603 plakalı Mercedes otomobil, seyir halinde ilerleyen Mustafa Y’nin kullandığı kamyon ile Suat K. idaresindeki 06 JTT 69 plakalı hafif ticari araca çarptı.
AĞIR YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle takla atan lüks otomobil, hurda yığınına döndü, sürücüsü ise ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ramazan Ş. (30), ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalı araçlar ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kırıkkale’de kaza yapan lüks araç kullanılamaz hale geldi VİDEO