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    Kırıkkale'de kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye 96 bin TL ceza

    Kırıkkale'de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye toplam 96 bin 300 TL ceza uygulandı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 22:08
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    Kırıkkale'de kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye 96 bin TL ceza

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi 600'üncü Sokak'taki kıraathaneye, ihbar üzerine baskın yaptı.

    96 BİN 300 TL CEZA KESİLDİ

    İçerideki 18 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, oyun oynadığı belirlendi. Kişilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 96 bin 300 TL ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

    Kırıkkale de kıraathanede oyun oynayan 18 kişiye 96 bin TL ceza #1

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