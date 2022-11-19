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    Kırıkkale'de kömür tozu yüklü tırın devrildi: 1 yaralı

    Kırıkkale'de kontrolden çıkan kömür tozu yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kapanan karayolunda kilometrelerce oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.
    • 19.11.2022 - 22:39
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    Kırıkkale'de kömür tozu yüklü tırın devrildi: 1 yaralı

    Akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 42. kilometresinde meydana gelen olayda İ.F.K. idaresindeki 19 SA 380 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendi.

    Tırın dorsesinde yüklü kömür tozu ise etrafa saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi

    Kazada yaralanan sürücü İ.F.K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

    Şehirlerarası karayolunun ulaşıma kapanmasıyla yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İş makinesi yardımıyla kömür tozları yoldan temizlendi.

    İHA'nın haberine göre, yaklaşık 1 saat kapanan yol, tırın yoldan kaldırılmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de kömür tozu yüklü tırın devrildi: 1 yaralı #1

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