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    • Kırıkkale'de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bariyerlere çarptı

    Kırıkkale'de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bariyerlere çarptı

    Kırıkkale'de sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, bariyerlere çarparak metrelerce savruldu. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 genç ağır yaralandı.
    • İHA
    • 10.05.2022 - 21:32
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    Kırıkkale'de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bariyerlere çarptı

    Kırıkkale’de D200 karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen olayda, Hüseyin S. idaresindeki 71 ACG 762 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapmasının ardından bariyerlere çarpıp takla attı.

    Savrulan otomobildeki 2 genç yaralandı

    Yaklaşık 80 metre savrulan otomobildeki sürücü Hüseyin S. (23) ile yanında bulunan Aleyna Nurten A. (25) yaralandı.

    112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan iki genç, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak sedye yardımıyla ambulansa taşındı.

    İHA'nın haberine göre, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bariyerlere çarptı #1

    Kırıkkale de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bariyerlere çarptı #2

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    Kırıkkale de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bariyerlere çarptı #4

    Kırıkkale de köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü bariyerlere çarptı #5

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