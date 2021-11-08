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    Kırıkkale'de koronalı seyahat eden iki arkadaşa ve firmaya ceza yağdı

    Ankara'dan Kayseri'ye seyahat eden otobüs Kırıkkale'de korona denetimine tutuldu. Yapılan incelemelerin ardından, iki arkadaş, E.S. ile A.K'nin koronavirüs temaslısı olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 08.11.2021 - 04:00
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    Kırıkkale'de koronalı seyahat eden iki arkadaşa ve firmaya ceza yağdı

    Koronavirüse karşı çalışmalar hız kesmeden devam ederken, denetimlerde sıkı tutuluyor.

    Ankara'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu.

    Kırıkkale de koronalı seyahat eden iki arkadaşa ve firmaya ceza yağdı #1

    TEMASLI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

    Jandarma ekiplerince, sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden iki arkadaş, E.S. ile A.K'nin koronavirüs temaslısı olduğu tespit edildi.

    Kırıkkale de koronalı seyahat eden iki arkadaşa ve firmaya ceza yağdı #2

    12 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

    Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina ihlali yapan iki arkadaşa ve HES kodu sorgulamadan yolcu kabul eden firmaya 4 bin 50'şerden toplamda 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

    Kırıkkale de koronalı seyahat eden iki arkadaşa ve firmaya ceza yağdı #3

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