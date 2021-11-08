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Kırıkkale'de koronalı seyahat eden iki arkadaşa ve firmaya ceza yağdı

Kırıkkale'de koronalı seyahat eden iki arkadaşa ve firmaya ceza yağdı

Ankara'dan Kayseri'ye seyahat eden otobüs Kırıkkale'de korona denetimine tutuldu. Yapılan incelemelerin ardından, iki arkadaş, E.S. ile A.K'nin koronavirüs temaslısı olduğu öğrenildi.