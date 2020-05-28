Polisin düzenlediği 'kumar' operasyonundan kaçmaya çalışan 23 kişi çatı arasında yakalanırken, şahıslara toplamda 72 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binaya, polis ekipleri tarafından kumar operasyonu düzenlendi.

ÇATIYA SAKLANDILAR

Operasyon sırasında kumar oynayan ve alkol aldıkları iddia edilen 23 kişi, polisi görünce kaçmaya çalıştı.

Kaçan şahısların her biri çatı aralarında yakalandı. Şüpheli şahıslar daha sonra kimlik kontrolü ve idari para cezası uygulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kırıkkale'de kumar oynayan 23 kişi yakalandı ViDEO

72 BİN LİRA PARA CEZASI

Burada 23 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı odada bulunarak sosyal mesafe kuralı ve salgın tedbirlerine uymadıkları için 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 72 bin 450 lira idari para cezası kesildi.