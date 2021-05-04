Kırıkkale'de derneğe baskın yapan polis, kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira para ceza uyguladı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi’ndeki Traktör Sevenler Derneği’nde oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

"TEMİZLİK YAPTIK" DİYEN 6 KİŞİYE 37 BİN 500 LİRA CEZA

Tam kapanma nedeniyle kapalı olması gereken derneğe baskın yapan ekipler, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipleri gören bir kişi, "temizlik yaptık" dese de ekipler, tedbirleri ihlal eden 6 kişiye toplamda 37 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza VİDEO