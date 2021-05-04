Kırıkkale'de kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza
Kırıkkale'de derneğe baskın yapan polis, kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira para ceza uyguladı.
- İHA
- 04.05.2021 - 20:03
- Güncelleme : 04.05.2021 - 21:51
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi’ndeki Traktör Sevenler Derneği’nde oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
"TEMİZLİK YAPTIK" DİYEN 6 KİŞİYE 37 BİN 500 LİRA CEZA
Tam kapanma nedeniyle kapalı olması gereken derneğe baskın yapan ekipler, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipleri gören bir kişi, "temizlik yaptık" dese de ekipler, tedbirleri ihlal eden 6 kişiye toplamda 37 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de kumar oynayan 6 kişiye 37 bin 500 lira ceza VİDEO