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    Kırıkkale'de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı

    Kırıkkale'de kontrolden çıkan LPG'li otomobilin alt sokakta bulunan park halindeki aracın üstüne düştüğü kazada, sürücü ağır yaralandı.
    • 19.12.2022 - 00:55
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    Kırıkkale'de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı

    Kırıkkale'de gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Onur O. (22) idaresindeki 40 AAD 325 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak, alt sokakta bulunan park halindeki 05 AH 036 plakalı otomobilin üzerine düştü.

    Sürücü ağır yaralı

    Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Onur O.'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Kırıkkale de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı #1

    Büyük çapta maddi hasar meydana geldi

    İHA'nın haberine göre, kaza sebebiyle park halindeki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından, iki otomobil de itfaiye ekiplerince alınan tedbirin ardından, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı #2

    Kırıkkale de otomobil alt sokaktaki aracın üstüne düştü: 1 ağır yaralı #3


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