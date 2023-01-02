Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda, M.G.D. idaresindeki 24 AAZ 071 plakalı otomobil, Y.T.'nin kullandığı 71 BD 626 plakalı pikaba çarptı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Kazada, sürücü M.G.D. (45) ile aynı araçta bulunan M.D. (38), N.S.D. (13) ve D.D.D. (7) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.





Durumları iyi

İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı.



