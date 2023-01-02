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    Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

    Kırıkkale'de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı aileden 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı
    • 02.01.2023 - 00:47
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    Kırıkkale'de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

    Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda, M.G.D. idaresindeki 24 AAZ 071 plakalı otomobil, Y.T.'nin kullandığı 71 BD 626 plakalı pikaba çarptı.

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    Kazada, sürücü M.G.D. (45) ile aynı araçta bulunan M.D. (38), N.S.D. (13) ve D.D.D. (7) yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

    Kırıkkale de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı #1

    Durumları iyi

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan çalışmanın ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

    Kırıkkale de otomobil ile pikap çarpıştı: 4 yaralı #2


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