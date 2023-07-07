Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

İHA
Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi yakınlarında, A.Ş. idaresindeki 06 CVJ 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İki şantiye işçisi yaralandı
Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan iki şantiye işçisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücü A.Ş. ile yanında bulunan M.R.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.