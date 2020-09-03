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    Kırıkkale'de otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı

    Pompaların arasından sekerek geçen lastik, görenleri şaşkına çevirdi.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 10:36
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 10:36
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    Kırıkkale'de otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı

    Kırıkkale'de D-200 karayolunun 25'inci kilometresinde seyir halinde ilerleyen otomobilin lastiği, akaryakıt istasyonuna fırladı.

    Pompaların arasından sekerek geçen lastik, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

    ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

    Lastiği görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Şans eseri ölen ya da yaralanmanın olmadığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Kırıkkale'de otomobilin lastiği akaryakıt istasyonuna fırladı İZLE

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