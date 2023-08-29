Kırıkkale'de park ettiği akaryakıt tankeri evini yıktı
İHA

Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 1504. Sokak'ta, mesaiden dönen sürücü H.A., çalıştığı özel firmaya ait 06 AH 4407 plakalı tankerini evinin önüne park etti.

Tanker, müstakil eve çarptı

Bir süre sonra frenlerin boşalmasıyla hareket eden tanker, sürücüye ait tek katlı müstakil eve çarptı. O sırada odada bulunan sürücü H.A. ise yaralandı.

Kırıkkale'de park ettiği akaryakıt tankeri evini yıktı

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kırıkkale'de park ettiği akaryakıt tankeri evini yıktı