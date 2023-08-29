Kırıkkale'de park ettiği akaryakıt tankeri evini yıktı

İHA
Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 1504. Sokak'ta, mesaiden dönen sürücü H.A., çalıştığı özel firmaya ait 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankerini evinin önüne park etti.
Tanker, müstakil eve çarptı
Bir süre sonra frenlerin boşalmasıyla hareket eden tanker, sürücüye ait tek katlı müstakil eve çarptı. O sırada odada bulunan sürücü H.A. ise yaralandı.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.