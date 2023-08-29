Kırıkkale'de park ettiği akaryakıt tankeri evini yıktı Kırıkkale'de gece yarısı park halindeyken freni boşalan akaryakıt tankeri çarptığı evin duvarını yıktı. O sırada odada bulunan tankerin sürücüsü ise yaralandı.

İHA

Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 1504. Sokak'ta, mesaiden dönen sürücü H.A., çalıştığı özel firmaya ait 06 AH 4407 plakalı akaryakıt tankerini evinin önüne park etti.

Tanker, müstakil eve çarptı

Bir süre sonra frenlerin boşalmasıyla hareket eden tanker, sürücüye ait tek katlı müstakil eve çarptı. O sırada odada bulunan sürücü H.A. ise yaralandı.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.