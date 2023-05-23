Kırıkkale'de park halindeki otomobil alev alev yandı Kırıkkale'de gece saatlerinde alevlere teslim olan park halindeki otomobil demir yığınına döndü.

İHA

Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 817'nci Sokak'ta, park halindeki otomobilin motor bölümü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Alevler otomobili sardı

Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde çıkan yangına müdahale etti.

Otomobil demir yığınına döndü

Yapılan soğutma çalışmasının ardından da polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Yangın sonrası otomobil demir yığınına döndü.