Kırıkkale'de sağanak sonrası sel: Ahır ve evleri su bastı Kırıkkale'nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, derelerin taşması sonucu bir müstakil evde çökme meydana geldi; arazileri, ahırları ve evleri su bastı.

DHA

Meteoroloji'nin uyarıları sonucu etkili olan sağanak yağış, bazı bölgelerde sele neden oldu..

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın ardından derelerin taşması sonucu sel suları nedeniyle müstakil bir evde çökme meydana gelirken, bazı ekili araziler, ahırlar ve evler su altında kalarak zarar gördü.

Selin ardından Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Çerikli Belde Belediye Başkanı Nuh Şahin ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek evlerde incelemede bulunarak, yağıştan zarar gören vatandaşları ziyaret etti, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Allah beterinden korusun"

Birkaç haftadır yoğun bir sağanakla karşı karşıya olduklarını söyleyen Kaymakam Akköz, şu ifadeleri kullandı:

Bugün ikindi vaktinde Çerikli beldemizde kuvvetli yağış meydana geldi. Belediye başkanımız ve AFAD ekiplerimizle sahayı dolaştık. Can kaybının olmaması sevindirici. Devletimiz sahada, inşallah gerekeni yapacağız. Bir evde de selden dolayı çökme meydana geldi.



Allah'tan o sırada evde kimse yokmuş. Evlerde ve farklı noktalarda hasar söz konusu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. AFAD müdürümüz de burada, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Allah beterinden korusun diyoruz.

"Beldeye 20'ye yakın ahır, 50 civarında da evde hasar oluştu"

Belediye Başkanı Nuh Şahin ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: