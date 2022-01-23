Kırıkkale'de soğuk havaya rağmen yarı çıplak güreştiler

Kırıkkale’de gece yarısı sokağa çıkan 3 kişi, soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak bir şekilde güreşti.

Kırıkkale'de kar yağışının ardından şehrin birçok yeri beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini çıkarttı.

SOĞUK HAVADA YARI ÇIPLAK GÜREŞTİLER

Kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekinmek isteyenler büyükşehir parkına akın etti. Gece yarısı sokağa çıkan 3 kişi ise soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak güreşti.

"İNSAN KARDA GÜREŞİRKEN ÜŞÜDÜĞÜNÜ HİSSETMİYOR"

Amatör olarak güreştiklerini ifade eden Doğan Akyüz, "Bu işi amatör yapsak olsak da bir o kadar da hevesliyim. Şu zaman da en güzel yapılacak spor dalı güreş diyorum. Çoğu sporun çoğu işin mevsimi olmadığı için bence güreşin de mevsimi yoktur. Spor her dalda güzeldir. Karda güreşirken insan üşüdüğünü hissetmiyor. Daha çok yaptıkça yapasın geliyor. İnşallah devamını getireceğim." dedi.





"ÖZLEDİĞİMİZ GÜNLERE KAVUŞTUK"

Yusuf Can Karakaya, "Yusuf amcam ve Doğan kardeşimle beraber bir kar eğlencesi yapalım dedik. Onlar benden daha profesyoneller. Beraber güzelce bir eğlence yaptık. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kartopu oynamak için sokağa çıkan Metehan Cilasun, "Gerçekten özlediğimiz bir güne geldik. Kışı hep böyle bekliyorduk biz. Bu saatte herkes dışarı çıktı beraber kar oynuyoruz. Mutluyuz yani." ifadesini kullandı.



