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    Kırıkkale'de tartıştığı kardeşinin aracını ateşe verdi

    Delice ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı. Alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 21:29
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 21:29
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    Kırıkkale'de tartıştığı kardeşinin aracını ateşe verdi

    Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde, Y.G. isimli bir vatandaş, kardeşi Ali İhsan G. ile alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma yaşandı.

    Kırıkkale'de tartıştığı kardeşinin aracını ateşe verdi VİDEO

    MİNİBÜSÜ BENZİNLE YAKTI

    Y.G., tartışma sonrasında kardeşinin yolcu taşımacılığında kullandığı minibüsüne benzin döküp yaktı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

    YANGIN 2 EVE SIÇRADI

    Söndürme çalışmalarının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kırıkkale de tartıştığı kardeşinin aracını ateşe verdi #1

    Kırıkkale de tartıştığı kardeşinin aracını ateşe verdi #2

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