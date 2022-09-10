Petrol
92.19
3.41%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
392.484
10.65%
BTXN Coin
6.28
23.86%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i polis, 5 yaralı

    Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis, 5 kişi yaralandı.
    • 10.09.2022 - 01:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i polis, 5 yaralı

    Kırıkkale'de gece yarısı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.P. idaresindeki 71 AG 788 plakalı otomobil ile B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobil çarpıştı.

    Olay yerine ekipler sevk edildi

    Polis memuru olduğu öğrenilen H.P.'nin kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücü H.P. ile T.A., A.P.A., C.B. ve H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kırıkkale de trafik kazası: 1 i polis, 5 yaralı #1

    Bulvar trafiğe açıldı

    İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik akışına kapatılan bulvar, iki otomobilinde yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

    Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kırıkkale de trafik kazası: 1 i polis, 5 yaralı #2

    Kırıkkale de trafik kazası: 1 i polis, 5 yaralı #3

    Kırıkkale de trafik kazası: 1 i polis, 5 yaralı #4


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Gıda fiyatlarındaki düşüş 'Recep Tayyip Erdoğan Etkisi'dir
    Ekonomi

    Gıda fiyatlarındaki düşüş "Recep Tayyip Erdoğan Etkisi"dir

    Mercedes, binlerce çalışanını işten çıkarıyor
    Otomobil

    Mercedes, binlerce çalışanını işten çıkarıyor

    Görüş Bildir