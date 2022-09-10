Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i polis, 5 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada biri polis, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de gece yarısı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, H.P. idaresindeki 71 AG 788 plakalı otomobil ile B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Polis memuru olduğu öğrenilen H.P.'nin kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.P. ile T.A., A.P.A., C.B. ve H.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Bulvar trafiğe açıldı

İHA'nın haberine göre, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik akışına kapatılan bulvar, iki otomobilinde yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



