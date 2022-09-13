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    Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

    Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • 13.09.2022 - 02:12
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    Kırıkkale'de uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalar sürüyor.

    Uyuşturucu ele geçirildi

    Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, şüpheli olarak gözaltına alınan A.Ö.'nün ikametinde de yapılan aramada uyuşturucu madde olarak kullanılan 22.76 gram metamfetamin ele geçirildi.

    Şahıs tutuklandı

    Emniyette alınan ifadenin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kırıkkale de uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı #1


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