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    Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası

    Jandarma ekiplerince yapılan denetimde, otobüsle seyahat ederken tespit edilen riskli gruptaki bir gence, karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 12.10.2021 - 07:11
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 07:26
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    Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası

    Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerinde trafik kontrol noktasında uygulama yapan Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri tek tek kontrol edildi.

    Sürücü ve yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

    RİSKLİ HALDEYKEN OTOBÜSE BİNDİ

    Uygulama sırasında Ankara’dan Malatya’ya giden yolcu otobüsü de jandarma ekiplerince durduruldu.

    Seyahat eden İran uyruklu Mujeeb Urahman Tawab’ın (21), GBT kontrolünde “riskli” durumda olduğu tespit edildi.

    Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

    Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası ViDEO

    Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası #1

    İRAN’DAN GELİR GELMEZ YOLA ÇIKTI

    Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, Tawab’ın yakın bir tarihte İran’dan geldiği için 14 gün süreyle karantinada kalması gerektiğini tespit etti.

    Karantina ihlali yapan Tawab’a 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

    Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası #2

    Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası #3

    Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası #4

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