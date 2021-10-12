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Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası

Kırıkkale’de yakalanan ‘riskli’ durumdaki İranlı yolcuya para cezası

Jandarma ekiplerince yapılan denetimde, otobüsle seyahat ederken tespit edilen riskli gruptaki bir gence, karantina ihlali yaptığı gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.