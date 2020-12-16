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    Kırıkkale'de yaşayan 113 yaşındaki kadın koronavirüsü atlattı

    Koronavirüsü yenmeyi başaran Arzu Sınırlıoğlu, hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu oldu.
    • AA
    • 16.12.2020 - 15:37
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 15:40
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    Kırıkkale'de yaşayan 113 yaşındaki kadın koronavirüsü atlattı

    Kırıkkale'de yaşayan 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, bir süre önce halsizlik ve solunum şikayetiyle hastaneye başvurdu.

    Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptıran Arzu Sınırlıoğlu, sonucun pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı.

    VİRÜSÜ YENDİ, ALKIŞLARLA UĞURLANDI

    Yaşına rağmen virüse karşı meydan okuyan Sınırlıoğlu, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuştu.

    Arzu Nine, hasteneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

    Taburcu sırasında açıklama yapan hastane doktoru, geçmiş olsun dileğinde bulunarak Sınırlıoğlu'nun diğer hastalara umut ışığı olduğunu belirtti.

    Kırıkkale'de yaşayan 113 yaşındaki kadın koronavirüsü atlattı VİDEO

    Kırıkkale de yaşayan 113 yaşındaki kadın koronavirüsü atlattı #1

    Kırıkkale de yaşayan 113 yaşındaki kadın koronavirüsü atlattı #2

    Kırıkkale de yaşayan 113 yaşındaki kadın koronavirüsü atlattı #3

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